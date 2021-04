Covid: 2 decessi in Trentino, 26 i ricoveri in rianimazione

Posted on

La vittima è un ragazzo polacco di 16 anni in gita scolastica Trento – Un ragazzo polacco di 16 anni, in gita scolastica per una settimana bianca sul monte Bondone, sopra Trento, è morto venerdì pomeriggio precipitando per circa 500 metri dopo essersi sporto sul bordo di un canalone per scattare una foto. Secondo una prima […]