Covid-19, altri 10 decessi e 18 nuovi positivi

Sono morte 10 persone, tre delle quali in residenze per anziani. I positivi sono 18, su 599 tamponi eseguiti

Trento – In questa nuova fase è ancora più importante rispettare con senso di responsabilità le regole che la scienza ci suggerisce per limitare il contagio riassunte nel nuovo vademecum.

Scuola ed emergenza virus

Scuola: l’assessore Mirko Bisesti ha avviato una serie di confronti per pianificare le misure da mettere in campo per superare questa fase molto complicata, legata alla pandemia in atto. Ieri la riunione del Consiglio del Sistema Educativo Provinciale, fra i temi affrontati la sicurezza, i trasporti, le dotazioni informatiche alle mense. Fra le decisioni di questi giorni anche la proroga al 23 maggio dei versamenti dovuti per il prolungamento d’orario per i bambini iscritti alle scuole dell’infanzia e a breve il provvedimento che sospende i pagamenti per i servizi non usufruiti.

Intanto si registra anche la richiesta convocazione straordinaria del Consiglio proviniciale presentata dalla garante delle minoranze Paola Demagri e sottoscritta da altri 9 esponenti di minoranza, per ottenere una comunicazione dell’assessore Bisesti sulla gestione dell’emergenza Covid-19 nelle scuole del Trentino e poterne poi discutere. A decidere la data della seduta del Consiglio che probabilmente si riunirà per la prima volta nella storia in videoconferenza, sarà la conferenza dei capigruppo di martedì prossimo.