Covid-19: varato il protocollo per la sicurezza negli alberghi

Voglia di ripartire, con tutte le precauzioni del caso, al fine di garantire la sicurezza di operatori e clienti. Nei prossimi giorni saranno varati anche i protocolli per il settore extra alberghiero

Trento – E’ questo l’obiettivo a cui lavora il mondo del turismo trentino, con l’impegno di tutti. Un passo in avanti verso questo obiettivo è stato compiuto oggi, con la firma, da parte dell’assessore alla salute Stefania Segnana, del protocollo di sicurezza sul lavoro nelle strutture ricettive del Trentino, varato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza, sotto il coordinamento dell’assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli e con la condivisione dell’assessore al turismo, Roberto Failoni. Un documento predisposto in collaborazione con le categorie economiche interessate e con quelle sindacali.

Per garantire una vacanza tranquilla ai turisti che verranno in Trentino saranno creati, nelle varie strutture, a seconda della tipologia, dei percorsi che garantiscano il distanziamento sociale di almeno 1 metro. Gli ospiti dovranno essere adeguatamente informati sulle misure adottate dall’impresa per il rispetto delle stesse.

Di grande importanza, per le strutture alberghiere, sarà l’organizzazione, la pianificazione e la strutturazione dei turni relativi ai pasti e all’uso degli spazi comuni, al fine di evitare assembramenti e mantenere il distanziamento delle persone.