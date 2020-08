Covid-19: quindici nuovi casi in Trentino, nove casi in Alto Adige fino a giovedì 27 agosto

Cinque le persone ricoverate

Trento/Bolzano – Nuovo aumento dei casi di contagio in Trentino: quindici in più. I tamponi effettuati sono stati 1351. Altre 46 persone sono in isolamento domiciliare. I dati sono desunti dal quotidiano report della protezione civile nazionale. Restano 5 le persone ricoverate, una delle quali in terapia intensiva.

Sono nove i nuovi contagi accertati in provincia di Bolzano, con circa 900 tamponi nell’arco di 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare in alto Adige sono 1.593, 19 in meno di ieri, ma un migliaio in più rispetto a un mese fa.

I pazienti Covid ricoverati in ospedale restano 8, uno dei quali in terapia intensiva. A livello nazionale i nuovi casi registrati il 27 agosto sono 1.411.

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 898 tamponi e sono stati registrati 9 nuovi casi positivi in Alto Adige.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 7, quelli in isolamento nella struttura di Colle Isarco sono invece 14. Una persona si trova in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.593 (delle quali 231 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta).