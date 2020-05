Covid 19: nessun decesso in Trentino per il terzo giorno, 2 nuovi positivi

Quasi 1600 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore

Trento – Per il terzo giorno consecutivo nessun decesso attribuibile a Covid 19 in Trentino. Lo conferma il rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà anche una seconda buona notizia: i positivi riscontrati nella giornata di ieri sono solo due, di cui uno di minore età.

Scende a sedici anche il numero di pazienti ricoverati, tre dei quali ancora in rianimazione a Rovereto. Sempre alto il numero di tamponi effettuati: ieri ne sono stati analizzati 1221 dall’Azienda sanitaria e 376 da Fem per un totale di 1597 test, si legge in una nota della Provincia.

In breve

