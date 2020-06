Covid-19: l’ultima ma non la prima epidemia tra le Dolomiti, dal 1600 ad oggi (LA STORIA)

Nel passeggiare per Pieve a Primiero, in Piazzetta Valle d’Aosta, mi è caduto l’occhio sul Capitello della Peste realizzato nel 1656 come voto dagli abitanti della frazione per lo scampato pericolo dalla epidemia del 1630

di Ervino Filippi Gilli

Primiero (Trento) – Mi è sorta allora la curiosità di ricercare se in Primiero vi fossero stati altri episodi simili che avessero segnato in qualche modo la vita della valle.

Andando a ritroso nel tempo scopriamo che i casi di peste od altre malattie infettive sono stati numerosi: li ho raccolti nella tabella successiva integrando con dati miei la ricerca fatta dall’Ing. Tauffer (riportata in Primiero Storia e attualità – le date dell’autore sono evidenziate in grassetto).

Anno Malattia Morti Ammalati Abitati 1630 Peste 1700 Peste Mezzano 1787 Vaiolo 228 (94 + 134) Mezzano + SopraPieve 1795 Vaiolo 221 Mezzano-Imer 1801 Vaiolo 56 Mezzano-Imer 1807 Vaiolo 102 (69+33) Mezzano – Imer 1833 Colera Distretto Primiero 1833 Pertosse 399 (64+284+51) Mezzano + SopraPieve + Imer 1836 Colera 471 (126+281+64) Mezzano + SopraPieve + Imer 1849 Tifo 344 (83+216+45) Mezzano + SopraPieve + Imer 1857 Febbre gastrico – tifoidea 60 Miss 1867 Pertosse 343 (70+216+57) Mezzano + SopraPieve + Imer 1878 Dissenteria a sangue 13 64 Sagron – Mis 1880 Vaiolo 9 Matiuzzi 1881 Vaiolo 1883 Vaiolo Distretto Primiero 1890 Influenza 20 Distretto Primiero 1895 Tifo 3 molti Transacqua 1900 Pellagra 1 Canale 1903 Influenza Distretto 1907 Influenza Distretto 1910 Scarlattina Canale 1911 Influenza/tifo 1 45 Fiera 1918-20 Influenza “Spagnola”

Oltre a quello di Pieve altri capitelli vennero eretti a scopo “difensivo”: uno doveva essere localizzato in località Vignole ed era stato eretto nel 1700 dagli abitanti di Imer per difendersi dalla peste che infuriava a Mezzano, un altro a Mezzano, all’inizio della Via Stretta, come ci racconta Caterina Corona in Primiero di Ieri … e di Oggi a proposito dell’epidemia del 1836 . Di questa epidemia si rinvengono notizie anche sul retro del quadro della Madonna dell’Aiuto a Fiera dove sono raccolte le implorazioni dei fedeli contro varie calamità, alluvioni e guerre in primis. Il brano affisso recita: Avendo il Morbus Colera visitato anche Primiero ed essendo quasi preservato questo Borgo di Fiera, fu esposto il Sacro Quadro per lungo tempo all’invocazione dei fedeli, nei giorni 27-28-29 ottobre vi si celebrarono tre rosari, nei 28-29-30 detto due messe cantate ed una solenne dopo la quale fu trasportato processionalmente alla Chiesa Parrocchiale, il di cui dopo pranzo venne eseguito discorso relativo all’oggetto e poscia mediante nuova processione restituita l’Immagine B.ma alla Chiesa dell’Aiuto. Tutte le dette funzioni seguirono a spese degli abitanti di Fiera, come pure il quadro stesso fu portato da quattro particolari maritati di Fiera.

Sia Madre sempre lodata! 31 ottobre 1836

1878 “Da circa 10 giorni nel comune di Sagron – Miss, distretto di Primiero, si è manifestata la malattia epidemica, conosciuta sotto il nome di dissenteria a sangue, della quale perirono già a quest’ora 13 persone sulle 64 colpite dal morbo. Per buona ventura, mercè le cure e precauzioni urgentemente suggerite dai medici locali, sembra che l’epidemia vada declinando, da cui la speranza che in breve abbia a cessare, evitandone la propagazione. La Voce Cattolica 27 agosto 1878

1880 “Scrivono da Sagron (distretto di Primiero) essersi colà manifestata una malattia che si sospetta essere vaiolo: nel breve lasso dal 24 al 28 p.p. settembre se ne erano contati ben 9 casi nella piccola frazione detta Masi Mattiuzzi”. La Voce Cattolica 5 ottobre 1880

Nelle cronache dei quotidiani scopriamo che nel 1881 “Un Comune di questo distretto, che se povero sotto mill’altri riguardi, è ricco almeno in fatto di aria saluberrima e di robustezza proverbiale de’suoi figli, il Comune di Sagron e Miss, è forse a dura prova. Agli immediati suoi confini, e precisamente nel limitrofo Comune di Gosaldo (Regno d’Italia) da qualche giorno è scoppiato il vaiuolo, e vi si diffonde tanto che gli ammorbati sommano già ad oltre una dozzina. Sagron e Miss, si vede dunque in pericolo, e ne teme. Qui corre voce che il preposto comunale abbia scritto ufficialmente al sindaco di Gosaldo esortandolo a inibire a quegli abitanti di praticare sul territorio di Sagron e Miss.” (Gazzetta di Trento 14 aprile 1881)

Nel 1883 “La leva militare nel distretto di Primiero, che doveva aver luogo nei giorni 1 e 2 corrente, dovette essere sospesa in causa dell’epidemia vaiolosa sviluppatasi in quel distretto.

Ora però l’infezione va diminuendo per modo che la leva potrà eseguirsi anche colà, come verrà notificato mediante altro avviso.” La Gazzetta di Trento 3 marzo 1883.

Nel 1890 è la volta dell’influenza che colpisce prima la Valle del Vanoi e successivamente quella di Primiero: “L’influenza è arrivata, a quanto pare, anche in questa valle di Canal S.Bovo, si mostra però con tratti di natura benigna, ora con forte mal di capo, ora con mal di gola, sempre però con febbre e forte raffreddore. Oggi in Caoria in una sola scuola mancavano 20 ragazzi influenzati. Gli adulti la passano quasi tutti senza fermarsi alcun giorno in letto. Siror è il primo luogo dove comparve, e possiamo star sicuri che in breve ne saranno pieni i paesi. Fino ad ora però nessuna vittima dell’influenza.” Il Popolo Trentino 11 gennaio 1890

Nel 1898 scoppia a Transacqua una epidemia di tifo: “Sulla sinistra del Cismone in faccia alla nostra Borgata fin su quasi di faccia a Tonadico vi è un bellissimo canale d’acqua, e lungo il medesimo sono disposte seghe, tintorie, mulini, ecc colle rispettive famiglie in numero considerevole. Questa zona appartiene al comune di Transacqua. Ora nel 1895 in tale località infierì fortemente il tifo, moltissimi di quegli abitanti ne furono colti, certuni portarono la malattia anche oltre 40 giorni con gravissimo pericolo, anzi ne morirono tre nel fior degli anni.” La Voce Cattolica 1-2 ottobre 1898

Nel 1910 è la volta della scarlattina. “La scuola di Caoria è stata sospesa a causa di qualche malato di scarlattina. Benchè nessun caso sia grave, la misura profilattica è stata prudente; pare però che presto venga tolta e così si potrà effettuare l’inaugurazione del nuovo edificio scolastico che viene rimandata di qualche giorno.” L’Alto Adige 04-05 novembre 1910

Il 1911 si apre con una epidemia di influenza. “19 gennaio – serpeggia da qualche tempo nella nostra valle l’influenza che ogni anno dacché è di moda, fa la sua comparsa colpendo e giovani e vecchi. Non ne vanno immuni gli alpini qui di stanza: anzi si vocifera che ben 45 siano affetti da questo malanno. Fra la truppa, stando sempre alle voci che circolano, pare siano frequenti anche i casi di tifo, e che quattro militari si trovino all’ospitale sospetti di questo male.” L’Alto Adige 16-17 gennaio 1911

Non ho trovato riscontri a Primiero sull’epidemia della “Spagnola” che ha colpito il mondo tra l’ottobre 1918 ed il dicembre 1920 ma è probabile che anche qui si siano verificati decessi vista la notevolissima mortalità della pandemia (50 milioni di morti). Allo stesso modo non esistono notizie specifiche delle influenze Asiatica (1957) e di Hong Kong (1968) che fecero ciascuna un milione di vittime nel mondo.