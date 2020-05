Covid-19, in vigore in Trentino la nuova legge provinciale approvata domenica con aiuti all’economia

Ecco che cosa prevede nel dettaglio

Trento – Il testo è formato da 68 articoli suddivisi in 9 “Capi” che occupano in tutto 41 pagine alle quali si aggiungono 4 allegati, è in vigore il testo, promulgato dal presidente della Provincia Fugatti e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, della legge provinciale 13 maggio 2020 numero 3 – integrato dagli uffici con gli emendamenti apportati in Aula al ddl 55 approvato domenica scorsa dal Consiglio provinciale.

Titolo: “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022”. Il provvedimento si può scaricare cliccando sul link allegato.