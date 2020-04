Covid-19, in Germania avviata ‘Fase 2’: ecco che cosa prevede

Posted on

Il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, ha chiesto al Presidente Sergio Mattarella, in occasione della visita che si tiene in questi giorni negli Stati Uniti, di interessarsi nei confronti dell’amministrazione statunitense sul caso Chico Forti Trento – In occasione dell’incontro bilaterale che si tiene in queste ore a Washington tra il Presidente Sergio Mattarella, […]