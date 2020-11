Covid: sono 19 i decessi in Trentino Alto Adige, 4 nel Bellunese fino a domenica 29 novembre

Sono 12 i decessi in Trentino e 7 in Alto Adige

Trento/Bolzano – Sono 19 i decessi covid in Trentino Alto Adige (12 in Trentino e 7 in Alto Adige). I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 3.482 tamponi e registrati 437 nuovi casi positivi.

273 persone con Covid-19 sono ricoverate, altre 36 in terapia intensiva. In Trentino i nuovi casi positivi sono 265, circa due terzi dei quali (188) identificati da attività di contact tracing o screening: tra di loro ci sono 148 asintomatici seguiti a domicilio, come pure 67 pauci sintomatici, 3 piccolissimi (meno di 2 anni) e 64 ultra settantenni.

In breve dal Bellunese

Nelle ultime 24 ore sono decedute 4 persone covid positive nel Bellunese. Una donna di 81 anni ricoverata all’ospedale di comunità di Agordo, un uomo di 89 anni ricoverato in Pneumologia a Belluno, una donna di 77 anni ricoverata in Malattie Infettive a Belluno, un uomo di 83 anni ricoverato in Pneumologia a Belluno.

Si è svolto domenica mattina, in località Taiarezze, ad Auronzo, lo screening per la ricerca del Sars-Cov-2 tra le classi di età più colpite delle positività nel territorio, organizzato dall’Ulss Dolomiti in accordo con la Regione del Veneto e l’Amministrazione Comunale di Auronzo. Il Comune di Auronzo è stato interessato, a partire dall’ultima settimana di ottobre, da un crescente numero di casi positivi che ha coinvolto la casa di riposo, le scuole del territorio e quote significative della popolazione generale. Per ottenere ulteriori elementi di conoscenza sulla diffusione del contagio è stato organizzato uno screening mediante l’esecuzione di tamponi antigenici a tutti i soggetti residenti in Auronzo di età compresa tra 41 e 65 anni (nati tra il 1 gennaio 1955 e il 31 dicembre 1979), rientranti cioè nella fascia d’età più interessata dallo sviluppo epidemico, in analogia alla precedente utile esperienza condotta in tre Comuni del Comelico a fine settembre 2020. Dei 1089 cittadini in anagrafe appartenenti alla fascia d’età indicata (esclusi i soggetti già risultati positivi al Covid o sottoposti a misure di quarantena), si sono presentati allo screening, in modalità drive-in, 358 persone, pari al 33% della popolazione target. Il Covid Point è stato attivo dalle 9.30 alle 13.30, con tre postazioni di cinque operatori ciascuna. I test antigenici sono stati immediatamente refertati dai medici del Dipartimento di Prevenzione, sul posto insieme a tre squadre di infermieri “tamponatori”. I positivi sono stati 3 (0,8%): a questi è stato immediatamente eseguito un tampone molecolare, come da protocollo.