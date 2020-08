Covid-19, aumentano segnalazioni a NordEst: infermiera positiva a Feltre, 21 casi a Bolzano e 4 a Trento

In Veneto imposto il tampone anche per chi arriva dalla Francia meridionale, per un importante focolaio a Cap d’Agde, dove si trova un importante camping naturista

NordEst – Dopo i 12 nuovi casi positivi segnalati in questi giorni nel bellunese, la maggior parte dall’estero (Kosovo, Bosnia e Croazia, oltre a due amiche tornate dalla Romagna), si registrano giovedì 20 agosto, nuove situazioni di allerta.

Una positività è stata riscontrata dal laboratario della Ulss1 Dolomiti a carico di un’infermiera dell’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, “quasi certamente acquisita all’esterno della struttura ospedaliera”, secondo quanto riferisce una nota dell’Ulss1.

In relazione alla positività a carico di un’infermiera dell’ospedale di Feltre, si precisa quanto segue:

l’infermiera svolge in ambito ospedaliero un’attività di supporto trasversale a favore di varie unità operative;

per due unità operative (chirurgia e geriatria) maggiormente interessate dall’attività di tale infermiera.

A scopo precauzionale, in attesa dell’esito dei tamponi di controllo sul personale e sui degenti di tali unità operative, sono stati limitati gli accessi ai soli pazienti urgenti rinviando di uno-due giorni i ricoveri programmati.

I primi tamponi refertati, circa una decina, sono negativi. L’ospedale di Feltre mantiene comunque la sua piena operatività emergenziale, ambulatoriale e ordinaria.

In ottemperanza ai protocolli previsti per questi casi, la direzione ospedaliera ed il Dipartimento di Prevenzione stanno conducendo un accuratissimo contact tracing al fine di individuare, sia in ambito nosocomiale, sia sul territorio, tutti i contatti stretti del soggetto positivo per attivare i provvedimenti contumaciali ed i controlli necessari. Si Tratta di una della cinque positività riscontrate nelle ultime 24 ore.

Le altre: una nuova positività refertata relativa ad un terzo componente della famiglia alla quale afferivano i 2 soggetti kossovari comunicati come positivi nelle ultime ore; 2 positività relative ad amici rientranti dalla Spagna per vacanza, identificate mediante tampone drive-in a Feltre.

Continua come di consueto l’attività di tamponamento con accesso diretto in drive-in dei soggetti rientranti da Croazia, Spagna, Grecia e Malta a Feltre. Giovedì mattina nella fascia oraria 7-13 sono state controllate 76 persone rientrate dalla Croazia, 6 dalla Grecia, 1 da Malta. Alle ore 13.30 di giovedì è iniziata l’attività del nuovo drive-in tamponi all’ospedale San Martino di Belluno; sono in appuntamento, a seguito di prenotazione, circa 70 persone.

I tamponi in drive-in

Le persone che rientrano da Croazia, Spagna, Grecia o Malta, con necessità di eseguire il test per la ricerca del SARS-CoV 2, possono eseguire il tampone senza appuntamento in modalità drive-in tutti i giorni dalle 7.00 alle 13.00 presentandosi in auto alla postazione allestita a Feltre in via Borgo Ruga 34 (sede del Dipartimento di Prevenzione, accesso da via Panoramica). Dalle 12 alle 13 è presente un infermiere esperto per l’esecuzione del tampone sui bambini. Rimane attiva la possibilità di prenotare l’esecuzione del tampone all’ospedale di Belluno, dove è stato attivato un secondo drive-in per tamponi (oltre a quello per le vaccinazioni) mandando una mail a: covid_19@aulss1.veneto.it indicando: nome e cognome, recapito telefonico, giorno e ora dell’ arrivo in Italia, paese di provenienza e mezzo utilizzato. oppure telefonando allo 0437/514343 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. Fino alla comunicazione dell’esito del test, che avverrà di regola entro 48 ore dall’esecuzione, la persona deve rimanere in isolamento a domicilio.

La situazione a Bolzano

Boom di nuovi casi positivi in Alto Adige, dove nelle ultime 24 ore sono state riscontrate 21 infezioni su 1.137 tamponi effettuati.

Le persone in quarantena o isolamento domestico sono 1.846, comprese 334 persone rientrate da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Lo comunica l’Azienda sanitaria provinciale altoatesina.

Quattro casi a Trento

Sono quattro i nuovi casi positivi in Trentino giovedì 20 agosto. Si tratta di cittadini dell’est rientrati in Trentino dopo un soggiorno nel loro paese d’origine. Durante il periodo di isolamento previsto per i rientri, è stato eseguito il test che ha dato responso positivo.

In nessuno dei quattro casi sono emersi finora sintomi ed in ogni caso prosegue il periodo di isolamento mentre sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la cerchia delle persone con cui i quattro soggetti sono venute in contatto.

1721 i tamponi analizzati. Restano ricoverate in ospedale per Coronavirus tre persone, delle quali una è in terapia intensiva.

Il numero di tamponi analizzati ieri (979 in APSS, 742 alla FEM) indica che l’attività di screening è particolarmente intensa in questo periodo in cui si è reso necessario attivare ulteriori misure nei confronti di chi sta rientrando dall’estero, ed in particolare dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Croazia e da Malta, mete particolarmente gettonate per le vacanze, anche dai trentini.