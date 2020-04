Covid-19, altri 15 nuovi casi in Alto Adige e 4 decessi

Fino ad oggi registrati 2.395 contagi

Bolzano – Sono 15 i nuovi casi positivi al covid-19 su 1.020 tamponi effettuati, registrati in Alto Adige nelle ultimne 24 ore. Altre quattro persone sono decedute. Il numero complessivo delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a 2.395.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 205 pazienti affetti da covid-19.

Altre 65 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono casi sospetti. Le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva sono 18. Altri 3 pazienti sono ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria e in Germania.

Il numero dei decessi legati a covid-19 negli ospedali è di 154 persone (più uno). Il numero dei decessi nelle case di riposo è di 95 persone (più 3 rispetto a ieri).

Sono quindi complessivamente 249 le persone decedute in Alto Adige a causa del covid-19.Gli operatori dell’Azienda sanitaria positivi al test del Coronavirus sono 228. A questi si aggiungono 12 medici di medicina generale e 2 pediatri di libera scelta. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 840 (più 45 rispetto al giorno precedente).