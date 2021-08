Covid, aumentano i ricoveri in Trentino Alto Adige: zero decessi. Task force al lavoro per scuola in presenza

Posted on

Da 33 municipalità si doveva passare ad 11 nuove realtà comunali Trento – Bocciata la fusione (quorum non raggiunto) tra Dro e Drena e anche tra Cavalese e Castello Molina e pure tra Tesero e Panchià, ma anche tra Sfruz e Predaia. Affluenza importante per dire no alle fusioni a Croviana (saltata l’aggregazione con Malé e Caldes, aperta […]