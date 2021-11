Covid, 177 positivi in Alto Adige. Zero decessi e 81 casi in Trentino. Tutte le Regioni a rischio moderato

Trento/Bolzano – Il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari fortunatamente oggi non registra nessun decesso per covid-19 in Trentino, ma aumentano i nuovi casi positivi: sono infatti 81, su 9.455 test effettuati; 31 i casi positivi al molecolare (su 906 tamponi) e 50 all’antigenico (su 8.549 test effettuati).

I molecolari poi confermano 29 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Cresce il numero degli anziani contagiati, per questo le autorità sanitarie esprimono preoccupazione e raccomandano soprattutto chi ha un’età avanzata di avere riguardo verso la propria salute: continuare a indossare le mascherine quando ci si trova a meno di 2 metri da chiunque, o nei luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione, evitando in particolare le situazioni affollate.

Il bollettino aggiorna anche sui dati delle ospedalizzazioni: i pazienti ricoverati sono 26, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 3 nuovi ricoveri e 4 dimissioni. Le vaccinazioni raggiungono quota 799.338, di cui 367.124 seconde dosi e 17.236 terze dosi. Sono 37 in più le persone guarite, per un totale di 47.659 da inizio pandemia.

Tra i nuovi casi positivi, 5 hanno tra 3-5 anni, 11 tra 6-10 anni e 3 tra 11-19 anni, perciò emergono 19 nuovi casi fra bambini e ragazzi (ieri le classi in quarantena erano 3). Tra le fasce adulte i nuovi casi positivi sono 14 tra 19-39 anni; 25 tra 40-59 anni; 10 tra 60-69 anni; 8 tra 70-79 anni e 5 tra chi ha 80 o più anni. Guardando a chi, per fascia di età, ha ricevuto almeno una prima dose, emerge che sono 167.738 i trentini tra 20-49 anni che hanno avuto la prima somministrazione, seguiti dalla fascia 50-59 anni (74.696) e da quella tra 60-69 anni (60.900).

Il punto in Alto Adige

Sono 177 i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Alto Adige dai laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale. Non vengono segnalati nuovi decessi.

I casi positivi sono stati rivelati sulla base di 1.123 tamponi pcr, dei quali 299 nuovi test. Inoltre, sono stati effettuati 7.803 test antigenici. Resta stabile il numero dei pazienti ricoverati che sono 62: di questi 60 (2 in più rispetto ad ieri) vengono assistiti nei normali reparti ospedalieri e 2 (due in meno) in terapia intensiva. Altri 6 pazienti (1 in meno) sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena/isolamento domiciliare sono 3.835 (76 in più), mentre quelle dichiarate guarite sono 40, per un totale di 78.893.

In breve