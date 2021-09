Covid, 17 nuovi casi in Trentino, in Alto Adige 59 positivi. A Belluno vaccinazioni oltre 80%. ‘No Green pass’ protestano in 60 piazze

La situazione aggiornata in Trentino Alto Adige. Nel Bellunese superato 80% residenti vaccinati

Trento/Bolzano – Sono 17 i casi di positività al covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Trentino, secondo i dati contenuti nel quotidiano bollettino dell’Azienda sanitaria. Un dato che rapportato all’alto numero di tamponi analizzati, 4.401, colloca il tasso di positività allo 0,38%. Tra i nuovi positivi, 5 sono ultrasessantenni e altri 4 bambini e ragazzi in età scolare. A ieri, le classi in quarantena erano 2.

La casella dei nuovi decessi riporta lo zero, così come quelle dei nuovi ricoveri e delle dimissioni. Negli ospedali dunque la situazione resta invariata, con un totale di 22 pazienti covid, 3 dei quali in terapia intensiva. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni, sono quasi 340mila le seconde dosi somministrate.

Il punto a Bolzano

I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 780 tamponi Pcr e registrato 36 nuovi casi positivi. Inoltre 23 sono i test antigenici positivi degli 8.647 eseguiti ieri.

Sono 22 (+4) i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e altri 10 vengono seguiti nei reparti di terapia intensiva. Nelle nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes 4 persone si trovano in isolamento. Non ci sono stati nuovi decessi, pertanto il numero complessivo dei decessi registrati da inizio pandemia rimane di 1.190. Attualmente sono 2.044 le persone in quarantena. Nelle scuole di ogni ordine e grado in Alto Adige da inizio anno scolastico sono stati registrati 184 alunni positivi, mentre sono 10 i casi fra il personale scolastico.

Nel Bellunese 80% di vaccinati

Superato l’80% dei Bellunesi vaccinati con almeno una dose. A sabato mattina, oltre l’80,2% dei residenti in provincia di Belluno con più di 12 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti covid. Ad oggi -conferma Ulss1 Dolomiti -, le dosi somministrate in Ulss Dolomiti sono oltre 275.300 mila. L’80,2% ( pari a 146.322 persone ) della popolazione vaccinabile in Ulss Dolomiti, ha eseguito

almeno una dose di vaccino anti covid. Il 76,6% della popolazione ha ricevuto il ciclo completo di vaccinazione.

Risultano vaccinati con almeno una dose:

– il 63,4 % dei 12- 19 enni

– il 73,7% dei 20-29enni

– il 69,0 % dei 30-39enni

– il 71,9% dei 40-49enni

– l’80,8% dei 50-59enni

– l’86,3% dei 60-69enni

– il 92,1% dei 70-79enni

– circa il 100% degli over 80

Risultano da vaccinare ancora circa 36 mila Bellunesi. La fascia d’età con più persone ancora da vaccinare è quella dei 40-49 con oltre 7.700 persone da vaccinare, a seguire i 6.370 da vaccinare tra i 50-59enni e i 6.150 da vaccinare tra 30-39enni. Hanno dimostrato grande responsabilità i 20-29enni che hanno aderito alla vaccinazione in modo rapido. E’ sempre possibile vaccinarsi nelle sedute territoriali o nei punti vaccinali con accesso libero oppure si può prenotare il proprio turno nel portale www.aulss1.veneto.it

Proteste “No green pass”

In grandi città, come Milano e Napoli, e in comuni più piccoli, come Bassano del Grappa e Francavilla al mare: sono una sessantina le manifestazioni convocate dai no-Green Pass, “Pacifiche, spontanee e apartitiche”, e pubblicizzate sulla loro pagina Facebook. Oltre a quella di sabato mattina a Trieste, sono stati molti gli appuntamenti in tutta Italia anche con momenti di tensione in piazza.

Corteo a Trieste con migliaia di persone. La manifestazione si è conclusa poco dopo le 13 di sabato con il corteo che, dopo aver stazionato davanti alla sede della Regione Fvg, si è sciolto. Al megafono, proprio in piazza, è intervenuto anche il candidato sindaco Ugo Rossi del Movimento 3V (no Vax).

Green pass Italia, controlli in oltre 5mila attività: 236 violazioni