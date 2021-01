Covid: 15 morti e 101 nuovi contagiati in Trentino, 5 decessi e 218 positivi in Alto Adige, 6 decessi a Belluno

Aumenta il numero dei pazienti ricoverati

Trento/Bolzano – Le ultime ore infatti hanno registrato 15 nuovi decessi, 10 dei quali avvenuti in ospedale: si tratta di 9 uomini e di 6 donne, di età compresa fra i 60 ed i 92 anni.

I nuovi casi positivi emersi dal test molecolare invece sono 42, a fronte di 637 tamponi analizzati. Completano il quadro altri 59 casi positivi individuati da 331 test rapidi, mentre sono ancora i molecolari a confermare la positività di 151 persone il cui contagio era emerso nei giorni scorsi dopo un controllo con l’antigenico.

Fra i positivi notificati oggi, 29 sono asintomatici e 48 pauci sintomatici. Troviamo poi 1 bambino tra 0 e 2 anni e, in generale, 7 nuovi casi di bambini o ragazzi in età scolare. Il virus continua a diffondersi, insomma, e incide ancora in modo preoccupante sulle categorie più deboli, come gli ultra settantenni che oggi sono 32, quindi all’incirca un terzo fra tutti i nuovi contagi riscontrati.

Questa invece la situazione negli ospedali: i pazienti ricoverati sono 422, di cui 43 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 22 nuovi ricoveri a fronte di 16 dimissioni. I guariti infine sono 94, cifra che porta il totale a 19.366.

I nuovi casi a Bolzano

Negli ospedali e nelle case di riposo dell’Alto Adige altre cinque persone sono morte a causa dell’infezione da coronavirus: lo segnala l’Azienda sanitaria provinciale. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, il totale delle vittime è ora di 756. Sono, inoltre, stati accertati altri 142 casi positivi da Pcr e 76 da test antigenici. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1205 tamponi Pcr (316 i nuovi test) ed eseguiti 3.808 testi antigenici.

Il numero delle persone testate positive da Pcr al coronavirus è ora, dopo una correzione per togliere 105 “doppioni”, di 29.983. Gli operatori dell’Azienda sanitaria positivi al test, alla data del 2 gennaio, sono 1.437, dei quali 1.064 guariti. I medici di medicina generale e pediatri di libera scelta risultati positivi al test sono 41, dei quali 29 guariti.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 25 nelle terapie intensive (1 in più rispetto ad ieri), 197 nei normali reparti ospedalieri (11 in più), 149 nelle strutture private convenzionate e 21 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.644.

Nuovi casi nel Bellunese

Le persone positive ricoverate in ospedale a Feltre sono 14, a Belluno 24, 3 ad Auronzo e 8 ad Alano. Nelle ultime 24 ore sono decedute 6 persone: un uomo di 61 anni ricoverato in Rianimazione a Feltre, una donna di 72 anni ricoverata in Rianimazione a Feltre , un uomo di 73 anni ricoverato in Pneumologia a Feltre, un uomo di 91 anni ricoverato in Pneumologia a Belluno, un uomo di 92 anni e uno di 80 ricoverati in medicina ad Agordo.