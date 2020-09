Covid, 13 nuovi positivi a Trento, studio su test rapidi in farmacia. A Bolzano 8 nuovi contagi

Posted on

Non si tratterebbe di 8 milioni, ma do “soli” 109.000 euro Trento – Questi i finanziamenti europei ricevuti fino ad oggi dalla Provincia autonoma di Trento per la gestione e la conservazione dell’orso, contrariamente ad alcune notizie circolate in questi giorni che non corrispondono al vero. Ma ecco, nel dettaglio, la situazione dei finanziamenti destinati dall’Europa […]