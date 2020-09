Covid, 13 nuovi positivi a Trento, studio su test rapidi in farmacia. A Bolzano 8 nuovi contagi

Da metà ottobre i test per minori sintomatici potrebbero essere fatti nelle farmacie trentine da infermieri formati

Trento/Bolzano – L’obiettivo è quello di scoprire il più rapidamente possibile se uno studente sintomatico sia effettivamente positivo e dunque se vada messo in quarantena assieme ai familiari.

Per questo Federfarma, Farmacie Comunali, Provincia e Azienda sanitaria stanno studiando la possibilità di introdurre – da metà ottobre – test antigenici rapidi da effettuare in farmacia, su appuntamento, da parte di infermieri adeguatamente formati. Il servizio è pensato soprattutto per alunni e studenti.

Dei 13 nuovi contagiati fino a martedì 29 settembre, tre sono minorenni e di conseguenza tre classi (una delle medie e due alla primaria) sono state messe in quarantena.

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato invece 984 tamponi. Sono stati registrati 8 nuovi casi positivi. Il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale resta 28, mentre la terapia intensiva resta vuota. Sono 1.598 le persone in isolamento domiciliare, delle quali 67 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.