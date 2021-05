Covid, 12 nuovi positivi lunedì 3 maggio e nessun decesso in Alto Adige

I test nasali eseguiti nelle scuole fino al 2 maggio sono 268.482: 310 sono risultati positivi, di cui 164 confermati con pcr positivo, 115 pcr negativi e 31 in attesa del risultato o da verificare. I test nasali eseguiti fino al 2 maggio, senza considerare scuole, sono 70.046, di cui 154 positivi. I pazienti Covid-19 ricoverati sono in totale 90, tre in più rispetto al giorno precedente: 6 (uno in più) sono assistiti nelle terapie intensive, 65 nei normali reparti ospedalieri e 19 (2 in più) nelle strutture private convenzionate. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 2.184, mentre i guariti totali sono 70.581 (4 in più).