Covid, 11 morti in Trentino, Fugatti: “Non è la prima volta a rischio alto”. A Bolzano 5 morti e 250 nuovi casi

Il ministro Speranza ha annunciato che la campagna di immunizzazione prenderà il via il 6 gennaio in tutta Italia. Le prime dosi per operatori sanitari e ospiti delle Rsa. 20.653 le dosi che saranno distribuite anche in Trentino in questa Fase 1. Covid-19: invio automatico del certificato di fine isolamento in Trentino

Trento/Bolzano – Il numero delle vittime in Trentino: 11 oggi per una cifra complessiva che arriva a 830. Molto elevato anche il numero dei positivi che sfiorano quota 500. Sono 222 i positivi a tampone molecolare, 269 a tampone rapido. C’è da specificare che 72 positivi ai tamponi molecolari erano già stati trovati positivi a tampone rapido. Non è stato però reso noto se questi 72 erano stati inseriti, o meno, nelle tabelle pubbliche posto che solo da una settimana vengono resi noti i dati dei tamponi antigenici.

Cala il numero dei ricoverati nei reparti di malattie intensive ( -17), cala di 3 il numero delle terapie intensive (oggi sono 44) ma ci sono stati due nuovi ingressi. Aumenta di 9 il numero dei pazienti ricoverati in alta intensità (oggi sono 61). Ciò significa che i pazienti “gravi” (rianimazione e alta intensità) sono oltre 100. Per quanto riguarda il fatto che il Report dell’Iss inserisca il Trentino tra le “zone a rischio alto”, il presidente Fugatti ha precisato che “non è la prima volta che succede, Era già accaduto”.

I nuovi casi a Bolzano

Cinque morti e 250 nuovi casi: sono questi i nuovi dati della pandemia in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.394 tamponi pcr. A questi si aggiungono 99 nuovi casi individuati tramite test antigenici. Sono 231 i ricoveri nei normali reparti ospedalieri, 141 quelli nelle cliniche private e 26 i pazienti in terapia intensiva. Il numero delle persone in isolamento domiciliare è stabile (7.063).

In breve

Anche la Giunta provinciale di Trento esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Ferruccio Pisoni, politico trentino, vicino al mondo agricolo di cui era espressione, più volte eletto in Parlamento e all’Europarlamento e ricordato per il suo impegno a favore degli emigrati.

Due decessi covid a Belluno

Nelle ultime 24 ore sono decedute due persone covid positive: un uomo di 77 anni ricoverato in Geriatria covid a Feltre e un uomo di 82 anni ricoverato in Geriatria covid a Belluno.