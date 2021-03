Covid: 1 morto in Trentino, aumentano i ricoveri in ospedale. In Alto Adige nessun decesso, 76 i nuovi positivi

La situazione aggiornata fino a domenica 21 marzo

Trento/Bolzano – Un decesso per Covid in Trentino. Lo riporta il consueto bollettino Covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Negli ospedali resta stabile, seppur alto, il numero dei pazienti in rianimazione (52, 3 in meno di ieri), ma nel complesso 20 nuovi ricoveri compensati solo in minima parte dalle 8 dimissioni effettuate ieri portano il numero complessivo a 266 (11 in più).



Nel dettaglio, i tamponi molecolari hanno individuato 67 nuovi casi positivi (su 1.126 molecolari analizzati), mentre sono 88 i positivi all’antigenico ( 1.201 test rapidi antigenici). Sono state confermate dal molecolare anche 42 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Dei nuovi positivi di oggi, 60 sono asintomatici e 87 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio.

Oggi i nuovi contagi fra ragazzi e bambini sono 23 (2 hanno tra 0-2 anni, 5 tra 3-5 anni, 7 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 6 tra 14-19 anni) mentre fra gli ultra sessantenni ce ne sono altri 43 (15 hanno tra 60-69 anni, 13 tra 70-79 anni e 15 di 80 e più anni). Infine le vaccinazioni: questa mattina risultavano somministrate 74.496 dosi, comprese le 26.195 dei richiami. Nel totale ci sono anche le 35.179 dosi somministrate ad ultra ottantenni e le 4.582 che indicano come stia proseguendo la campagna vaccinale anche per chi è nella fascia di età fra i 70 ed i 79 anni.

In Alto Adige, invece, non si registrano decessi. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 733 tamponi molecolari e registrato 49 nuovi casi positivi. Inoltre sono 27 i test antigenici positivi (su 4.509 test). I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 121, mentre altri 122 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate. In isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes ci sono altre 112 persone, mentre in isolamento domiciliare sono 3.910.