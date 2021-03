Covid, 1 decesso in Trentino, vaccini al via per over 75. Ancora 5 decessi e lockdown a Bolzano

Il bollettino in Trentino di martedì 9 marzo 2021. Alto Adige prolunga lockdown di una settimana. Fugatti: contagio rilevante ma scuola aperta

Trento/Bolzano – Un decesso per Covid in Trentino, dove non migliora la pressione ospedaliera, con 24 nuovi ricoveri solo parzialmente compensati dalle 22 dimissioni effettuate ieri. Nel complesso ad oggi nei vari reparti si trovano 248 pazienti, di cui 49 in rianimazione (1 in più rispetto a lunedì).

Sono 90 i nuovi casi positivi al molecolare (su 1.692 test) ai quali si aggiungono altri 123 positivi all’antigenico (su 1.785 test rapidi). I molecolari hanno inoltre confermato 230 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. L’incide di positività è del 6,1%.

Dei nuovi positivi di oggi, 114 asintomatici e 92 i pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. Osservando l’andamento per classi di età, si nota che sono 35 i nuovi casi fra bambini e ragazzi in età scolare (5 hanno tra 0-2 anni, 9 tra 3-5 anni, 5 tra 6-10 anni, 7 tra 11-13 anni, 9 tra 14-19 anni) mentre si fermano a 28 quelli fra gli ultra settantenni che rimangono comunque la categoria più a rischio delle conseguenze più pesanti provocate dall’infezione.

Le classi in quarantena sono 75 come nel precedente bollettino. Infine le vaccinazioni, che questa mattina hanno raggiunto quota 54.660 somministrazioni, comprese le 18.838 seconde dosi e le 7.290 riservate ad ospiti di residenze per anziani.

Vaccino over 75 in Trentino

Da sabato anche gli over 75, come avviene già per gli ultra 80enni che dovrebbero terminare la copertura entro aprile, potranno iscriversi al Centro unico di prenotazione online dell’Azienda sanitaria di Trento (Cup) per partecipare alla campagna vaccinale che partirà probabilmente mercoledì prossimo, 17 marzo, con il vaccino Astrazeneca, di cui il Trentino ha al momento circa 6.000 dosi. Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in videoconferenza.

Il punto in Alto Adige

Altre 5 persone sono morte per le conseguenze dell’infezione da Covid-19 in Alto Adige: dall’inizio dell’emergenza sanitaria le vittime della pandemia sono così 1.068. I laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale, inoltre, nelle ultime 24 ore hanno accertato altri 178 nuovi casi positivi.

Di questi, 65 sono stati rilevati sulla base di 1.270 tamponi pcr, 218 dei quali sono nuovi test. Altri 113 casi di infezione sono stati rilevati con 13.180 co test antigenici positivi. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 47 nelle terapie intensive (tre dei quali all’estero), 176 nei normali reparti ospedalieri, 155 nelle strutture private convenzionate e 127 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 6.060. Su 67.190 persone che, dall’inizio dell’emergenza hanno contratto l’infezione, i guariti sono 62.589.