Covid: 1 decesso in Trentino. In Alto Adige 4 positivi e arriva il Vaxbus

Terapie intensive sempre vuote a Trento, vaccinazioni a quota 473.147. L’azienda sanitaria trentina annuncia una novità per quanto riguarda i vaccini. Si potrà anticipare il richiamo, prima dei 42 giorni finora fissati, tramite il Cup online: a breve saranno fornite istruzioni

Trento/Bolzano – Dopo tanto tempo si azzera in Trentino il computo dei nuovi contagi giornalieri da covid-19: il bollettino parla di nessun caso sia dai test antigenici sia da quelli molecolari, su un totale di 350 tamponi. Si registra però un decesso, avvenuto in ospedale.

Con questo decesso resta un solo paziente in alta intensità, mentre il reparto di rianimazione continua ad essere libero da pazienti covid. Due sono i nuovi guariti. Le vaccinazioni intanto sono arrivate a quota 473.147 (di cui 187.474 seconde dosi). Le dosi per le fasce over 80, 70-79 e 60-69 sono rispettivamente 66.070, 86.063 e 96.307.

Campagna vaccinazioni in Alto Adige

“La vaccinazione viene da te”, questo è il nuovo motto con cui l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, insieme alla Croce Rossa e alla Croce Bianca, sta portando la vaccinazione contro il Covid ancora più vicina alle cittadine e ai cittadini. E questo grazie ad un autobus, il Vaxbus, che farà tappa in molti comuni dell’intera provincia. Due autobus, forniti dalla Sasa, nei giorni scorsi sono stati trasformati in vere e proprie “postazioni vaccinali”. I due variopinti bus, decorati con i “fiori della vaccinazione”, inizieranno il loro viaggio e nelle prossime settimane faranno tappa in molti comuni altoatesini. Le date ed i luoghi delle diverse fermate – che possono essere visualizzati su www.vaccinazioneanticovid.it – vengono costantemente aggiornati.

I Vaxbus si fermeranno nelle varie paesi per mezza giornata o per una giornata intera e fungeranno da veri e propri centri vaccinali mobili: sia l’accettazione e il colloquio anamnestico, che precedono la vaccinazione, sia la vaccinazione stessa saranno effettuati all’interno degli autobus. La prenotazione non è necessaria. Saranno somministrati i vaccini di BioNTech/Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. La seconda dose (per i vaccini BioNTech/Pfizer e Moderna) sarà somministrata durante una successiva fermata dei Vaxbus.

Intanto nelle ultime ore non si registra nessun decesso per Covid in Alto Adige. Sono 4 le persone positive su 442 test rapidi antigenici eseguiti ieri, mentre non ci sono positivi ai 240 tamponi molecolari pcr somministrati. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 6, quelli in terapia intensiva sono 2. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 249.