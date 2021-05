Covid, 1 decesso in Alto Adige e 50 nuovi casi. Kompatscher: pass solo per ambienti chiusi

Fino a sabato 22 maggio, in Alto Adige è stato registrato un nuovo decesso per covid. Il numero complessivo dei decessi da coronavirus da inizio pandemia sale pertanto a 1.172

Bolzano – Sono 50 i nuovi casi riscontrati grazie a 638 tamponi Pcr (32 positivi) e ai 8.071 test antigenici (18 positivi) eseguiti. Sono complessivamente 558.950 i test nasali eseguiti in 544 scuole della Provincia. 436 i risultati positivi, di cui 237 confermati, 146 PCR negativi, 53 in attesa del risultato o da verificare.

Nei normali reparti ospedalieri sono 14 i pazienti Covid-19, mentre altri 9 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate. Un paziente si trova in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes, mentre sono 5 i pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva. Le persone in quarantena sono 1.828.

Pass per ambienti chiusi

Anche in Alto Adige entrano in vigore norme meno stringenti per il contenimento della pandemia da Covid-19. Lo prevede la nuova ordinanza n.23/2021 firmata ieri sera dal presidente della Provincia Arno Kompatscher.

In alcuni settori l’accesso ai servizi resta vincolato al possesso del Corona-Pass, ad esempio per le attività che si svolgono in ambienti chiusi con possibilità di assembramenti.

“Come annunciato, stiamo in gran parte seguendo i passi decisi dal Governo italiano. In alcuni settori vogliamo continuare ad usare il Corona-Pass: ci fornisce uno strumento collaudato per continuare a tenere le infezioni sotto controllo e i livelli di sicurezza alti” ha detto il presidente Kompatscher.

In base alla nuova ordinanza in generale all’aperto non è richiesto il Corona-Pass. Neanche per sport di squadra o di contatto, o ancora per attività legate alla musica. Il Corona-Pass non è più obbligatorio sin da subito per visitare i musei, per andare in piscina all’aperto, con l’esclusione in questo caso dell’accesso a spogliatoi e docce se ubicati in locali chiusi. Nessuna necessità di Corona-Pass neanche per gli ospiti delle strutture ricettive tranne per l’utilizzo delle aree benessere, delle piscine e delle sale fitness. Dal 1 giugno inoltre anche all’interno di bar e ristoranti si potrà accedere senza Corona-Pass.