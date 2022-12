Covid: 1 decesso e 834 casi in Trentino in 7 giorni. Un decesso in Alto Adige, allerta casi dalla Cina

Trento/Bolzano – “I dati settimanali Iss dimostrano che nell’ultima settimana i casi sono in diminuzione e lo stesso i pazienti in terapia intensiva e le ospedalizzazioni. E’ una situazione tranquilla”

La situazione in Trentino

L’aggiornamento settimanale diffuso venerdì 30 dicembre 2022, – con i casi dal 23 al 29 dicembre – riporta un decesso per Covid in Trentino. I nuovi casi sono 834, i tamponi effettuati 5.958. La positività è al 14%, l’incidenza è a 154 per 100.000. Le persone guarite sono 789. I pazienti ricoverati sono 56 (variazione settimanale +15), nessuno in terapia intensiva. Intanto, cambiano le modalità di esecuzione per i tamponi di guarigione in provincia di Trento.

I nuovi casi in Alto Adige

In Alto Adige dall’inizio della pandemia sono state registrate 1.600 vittime, l’ultima nelle ultime 24 ore. Dal bollettino settimanale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige si evince un altro decesso da venerdì scorso e 514 nuovi casi. Attualmente si trovano in quarantena 599 altoatesini, mentre 67 sono stati dichiarati guariti. Il numero dei ricoveri non è stato ancora aggiornato.

In breve

