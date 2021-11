Covid: 1 decesso e 83 contagi in Trentino. In Alto Adige 196 positivi e 1 vittima. Un 84enne muore anche a Belluno

La situazione covid aggiornata a Trento, Bolzano e Belluno

Trento/Bolzano – Nelle ultime 24 ore Trentino si registra un morto per Covid e oltre 83 nuovi contagi, di cui 23 risultati positivi ai 569 molecolari effettuati e 60 sui 10.726 test antigienici svolti. Lo ha reso noto l’assessore provinciale alla sanità, Stefania Segnana.

I ricoverati sono complessivamente 27, il numero è stabile rispetto ai giorni scorsi, in ragione di un nuovo ingresso e una dimissione. In terapia intensiva vi sono due persone, mentre le classi in quarantena sono sette. “Il dato ci deve far porre maggiore attenzione sulle precauzioni che dobbiamo utilizzare in vista della stagione fredda, anche in relazione a quello accaduto lo scorso anno”, ha detto Segnana, rilevando come “fino a quanto vi sono questi numeri non riteniamo di dover attuare restrizioni, ma teniamo monitorata la situazione e decideremo in caso di aumento dei contagi”. A quanto riferito dal direttore del Servizio ospedaliero provinciale, Pier Paolo Benevolo, i ricoverati sono persone con più di 80 anni oppure persone con diverse patologie. I due terzi non sono vaccinati.

Situazione più critica a Bolzano

Forte balzo in avanti dei contagi da Sars-Cov-2 e un altro decesso: è in deciso peggioramento la situazione epidemiologica in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 196 nuovi casi positivi sulla base di 1.334 tamponi pcr (368 dei quali nuovi test).

Sono stati effettuati, inoltre, 9.683 test antigenici. Il nuovo decesso per Covid-19 porta a 1.205 il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sono ancora il lieve aumento i ricoveri: sono 62, due in più rispetto ad ieri, 3 dei quali (uno in meno) sono assistiti in terapia intensiva e 59 (3 in più) nei normali reparti ospedalieri. Altri 4 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 3.382 (133 in più), mentre quelle dichiarate guarite nelle ultime 24 ore sono 107, per un totale di 78.753.

Un decesso anche nel Bellunese

Ulss1 Dolomiti comunica che mercoledì mattina è deceduto un paziente covid positivo, ricoverato in pnuemologia covid a Belluno di anni 84. I contagi, in provincia di Belluno, da una decina di giorni sono in forte impennata, la più brusca della “quarta ondata”. Iniziata anche nel Bellunese la campagna per il vaccino antinfluenzale.