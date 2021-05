Covid, 1 decesso e 76 nuovi casi in Alto Adige: al via vaccini over 40

Vaccini over 40

In Alto Adige intanto, arriva il via libera alla fascia d’età fra i 40 e i 49 anni. Thomas Widmann accelera: “Da qui a fine mese abbiamo in consegna quasi 100 mila vaccini, dobbiamo aprire per forza a nuovi slot. Intanto in settimana abbiamo in conferenza online il generale per l’emergenza Francesco Figliuolo per parlare ancora una volta di vaccini e di Green pass. Vedremo cosa ci dice”.

“Ormai è questione di qualche settimana e le vaccinazioni in Alto Adige saranno aperte a tutte le categorie d’età”, aveva detto ieri il presidente della giunta provinciale Arno Kompatscher, 50 anni compiuti da poco, che domenica si è fatto vaccinare in Fiera.