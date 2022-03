Covid, 1 decesso e 391 nuovi casi in Trentino, 2 vittime e 701 positivi in Alto Adige

La situazione aggiornata a venerdì 18 marzo. Giornata in memoria delle vittime dell’epidemia: a Trento la commemorazione

Trento/Bolzano – Si registra purtroppo un nuovo decesso da Covid-19 in Trentino. Ne dà conto il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale dei servizi sanitari. Si tratta di un uomo ultraottantenne, vaccinato ma con altre patologie, deceduto in ospedale.



I nuovi contagi sono 391, quasi tutti asintomatici o pauci-sintomatici: 9 casi positivi sono stati rivelati al molecolare (su 199 test effettuati) e 382 all’antigenico (su 3.535 test effettuati). I molecolari poi confermano 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La situazione dei nuovi contagi per fasce d’età è la seguente:

fra 0-2 anni: 9

fra 3-5 anni: 1

fra 6-10 anni: 14

fra 11-13 anni: 14

fra 14-18 anni: 19

fra 19-39 anni: 120

fra 40-59 anni: 125

fra 60-69 anni: 48

fra 70-79 anni: 22

80 o più anni: 19.

Per quanto riguarda il fronte ospedaliero, si registrano dati in calo: attualmente i pazienti ricoverati sono 35 (3 in meno), di cui 1 in rianimazione (stabile). Nella giornata di ieri sono stati registrati 2 nuovi ricoveri e 4 dimissioni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano ancora zero. I casi attivi in provincia salgono di 29 unità a 3.354. I nuovi guariti sono 360, per un totale che arriva a 139.551 da inizio pandemia. Le vaccinazioni somministrate sono arrivate a 1.198.398, di cui 426.082 seconde dosi e 322.471 terze dosi.

Il punto in Alto Adige

Due decessi, 701 nuovi casi e i ricoveri in aumento: sono questi i dati più importanti del nuovo bollettino covid dell’Azienda sanitaria. Le vittime sono un uomo 70enne e un altro 80enne.

Sono risultati positivi 47 pcr e 654 test antigenici. In terapia intensiva si trovano 4 pazienti (-1), ma nei normali reparti il numero di letti occupati sale da 48 a 54. Gli altoatesini in quarantena sono 6789 e quelli guariti 524.

