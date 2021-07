Posted on

Sarà la sede di Bios Line, a Padova, ad ospitare il prossimo Master universitario di II° livello in Fitoterapia Applicata organizzato dall’Università di Siena per l’anno accademico 2014-2015 di Giorgio Naccari Nordest – Riservato ai laureati di II° livello in discipline scientifiche, da farmacia a CTF, Medicina e Chirurgia, Chimica, Biologia, il Master consentirà di acquisire una completa ed […]