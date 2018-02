Costruire il Trentino, Premio di architettura: tra i vincitori anche il Bivacco al Rifugio Pradidali dello Studio primierotto Mimeus

Il Bivacco al Rifugio Pradidali a San Martino di Castrozza, progettato dallo studio di architettura primierotto Mimeus, dei tecnici Giacomo Longo, Lucia Pradel, Andrea Simon è tra le opere premiate dal Premio di Architettura “Costruire in Trentino”. Grande la soddisfazione per un’opera collocata in un luogo unico sulle Pale di San Martino. “Il rifugio Pradidali, situato a 2278 metri – spiegano i tecnici primierotti – è un rinomato punto di partenza per escursioni ed ascensioni sul gruppo dolomitico delle Pale di San Martino. Il progetto interessa la riqualificazione del vecchio bivacco invernale, ricovero per gli alpinisti nei periodi di chiusura del rifugio e realizzato nei pressi di quest’ultimo dai volontari della sezione CAI di Treviso. L’intervento mantiene il basamento originale in pietra del vecchio edificio sopraelevandolo con un guscio metallico a doppia falda modellato adattandolo alle rocce sporgenti che sovrastano il piccolo manufatto. Il nuovo bivacco, che può ospitare comodamente fino a sette alpinisti, si presenta come un piccolo volume compatto segnato dal taglio verticale dell’ingresso, che prosegue sino alla copertura con le vetrate del secondo livello, da cui si può godere di una splendida vista sulla cima Canali. Gli ambienti interni – concludono – interamente rivestiti in legno d’abete si organizzano su tre livelli permettendo il massimo sfruttamento dell’altezza ed una suddivisione funzionale dello spazio”.