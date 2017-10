Costa Azzurra, Tony Longo settimo e primo italiano alla Roc Classic

Connect on Linked in

Tony Longo ha prontamente riscattato lo sfortunato ritiro alla Roc Marathon di venerdì e ha conquistato un più che onorevole settimo posto alla Roc Classic, la gara che ha concluso il lungo weekend della Roc d’Azur, in Costa Azzurra

osta Azzurra – I chilometri da percorrere erano 57, con un dislivello di 1350 metri, coperti in 2h10’18” dal vincitore, lo svizzero Nicola Rohrbach, accompagnato sul podio dall’austriaco vincitore della Roc Marathon Daniel Geismayer (secondo in 2h10’33”) e dal francese Jordan Sarrou (terzo in 2h10’42”). Quarto Reto Indegand (2h11’12”).

Longo è rimasto nel gruppo di testa, in lotta per un posto sul podio, fino a tre quarti di gara, quando ha perso contatto in discesa. Nel tratto conclusivo, il biker della Wilier Force è stato raggiunto da Jochen Kass e da Lukas Fluckiger, che lo hanno poi preceduto nello sprint valevole per la quinta piazza.

Il trentino ha chiuso con il tempo finale di 2h12’36”, settimo e primo degli italiani, mostrando un ottimo spunto in salita e confermando le ottime impressioni destate nel finale di stagione, non ultime quelle offerte alla Trans Costa Rica, gara a tappe di quattro giorni vinta in rimonta dal forte atleta del Primiero.

Alla Roc Classic hanno ben figurato anche gli altri tre portacolori della Wilier Force in gara.

Il bergamasco Johnny Cattaneo ha concluso 15° (2h13’59”), davanti a Cristian Cominelli e al campione del mondo marathon Alban Lakata, mentre Marco Rebagliati si è classificato 31°, seguito al 47° posto da Massimo Debertolis.