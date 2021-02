Cortina 2021, Mondiali sci al via: Sartori il tenore del NordEst incanta le Dolomiti (DIRETTE TV)

Cortina si prepara ad ospitare i mondiali di sci alpino, senza pubblico per l’emergenza covid. Il grande tenore del NordEst, il tenore trevigiano Fabio Sartori riscalda le Dolomiti con il suo “Nessun dorma”. Domenica alle 18 l’apertura, da lunedì le gare

NordEst – Domenica 7 febbraio, alle 18, è in programma la cerimonia di inaugurazione che sarà visibile in diretta su Rai 2. Lunedì 8 la prima gara: la combinata alpina femminile.

E’ in programma l’inaugurazione che sarà condotta da Petra Loreggian, voce di RDS 100% Grandi Successi. L’accesso alla Piazza della Stazione di Cortina sarà riservato a un numero ristretto di media. La cerimonia sarà visibile in diretta su Rai 2, canale che darà ampia copertura nelle due settimane iridate e trasmetterà anche diverse gare.

I tifosi, assenti al parterre, potranno comunque vivere le emozioni di Cortina 2021 attraverso la APP (disponibile per dispositivi iOS e Android) che consentirà di accedere a numerosi contenuti esclusivi e di partecipare anche alla conferenza stampa dei tre atleti medagliati. E poi ancora video, highlights, webcam in pista con la collaborazione di Infront.

La Regina delle Dolomiti è pronta ad accogliere atleti e tecnici che parteciperanno alla 46.maa edizione della rassegna internazionale. Un Mondiale diverso da quanto immaginato tempo fa: non ci sarà il pubblico, non ci saranno feste ed eventi collaterali, non mancherà però lo spettacolo che gli atleti regaleranno sulle cinque piste, dove ormai gli addetti ai lavori hanno rifinito gli ultimi dettagli. I pendii sono stati tirati a lucido, le telecamere posizionate, così come è stata ultimata l’installazione di reti, materassi, aree di partenza e di arrivo.

Lunedì 8 è in programma la gara inaugurale: in pista il settore femminile per la combinata alpina, la prima e l’unica di questa stagione caratterizzata dalla pandemia. Una formula particolare che abbina una manche di superG e una di slalom e che premierà le tre atlete più polivalenti. Il regolamento, solo per questa disciplina, non prevede più l’inversione delle migliori trenta atlete. La più veloce nella prova di superG partirà davanti anche nella gara successiva.

Sono 71 le Nazioni presenti a Cortina d’Ampezzo; ci sarà anche la RSF, acronimo di Russian Ski Federation, unica denominazione che potrà essere utilizzata durante questa edizione dei Campionati del mondo, secondo la Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). Nessuna bandiera e nessun inno della Russia potranno essere utilizzati, in caso di successo suoneranno le note dell’inno Fis. Guardia di finanza e Carabinieri saranno in campo con molte altre forze dell’ordine per garantire la sicurezza del Mondiale di sci di Cortina 2021.

Il programma delle gare in tv

Fabio Sartori incanta le Dolomiti

Fabio Sartori, il tenore del NordEst – grande amico anche del Trentino – incanta le Dolomiti a Cortina 2021. Cortina d’Ampezzo si presenta con il video ufficiale: si tratta di un prodotto corale di cui sono protagonisti il più grande tenore sulla scena attuale, il tenore trevigiano Fabio Sartori e il pianista genovese da Oscar Alberto Bof che con l’aria “Nessun dorma” e immersi in un’atmosfera magica raccontano una località che non è solo sport ma anche natura, cultura, innovazione. I versi finali,

«All’alba vincerò. Vincerò. Vincerò», non alludono solo alla competizione sportiva ma anche al momento storico che il mondo sta attraversando, volendo essere un’incitazione alle persone, alle categorie economiche e a tutti gli ambiti della vita sociale.