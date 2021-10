Cortina, si cerca un escursionista tedesco non rientrato dopo una escursione in ferrata

Sono in corso da mercoledì sera 20 ottobre, nel territorio di Cortina d’Ampezzo le ricerche di un escursionista tedesco nato nel 1991, non rientrato da un giro sulla Ferrata Dibona al Cristallo

NordEst – Partito mercoledì mattina alle 5 dell’albergo dove alloggia con la moglie e i figli, il ragazzo ha poi mandato immagini e messaggi alla compagna. Attorno a mezzogiorno una fotografia dal Rifugio Lorenzi, un paio di messaggi successivi e poi nulla. La moglie, con il sistema di tracciamento del cellulare, ha poi visto che dalle 14 la posizione lo indica in un canale tra il Vecio del Forame e Forcella Alta.

Scattato l’allarme dopo le 20, le squadre del Soccorso alpino di Cortina, della Guardia di finanza e dei Carabinieri hanno percorso tutta la Ferrata nella notte, passando anche nel canale indicato a controllarlo fin dove è stato possibile per ragioni di sicurezza, ma non hanno trovato l’uomo. Arrivato il giorno, purtroppo, la presenza di nebbia non ha potuto far decollare l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore e si sta aspettando di capire quando sarà possibile l’avvicinamento dell’eliambulanza dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano. Intanto una squadra sta salendo a piedi.