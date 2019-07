Cortina ‘plastic free’ cerca nuovi abitanti

Connect on Linked in

Assessore, ‘troppi pochi bimbi, rischiamo di chiudere le scuole’

NordEst – La prova generale è stata il 24 giugno, il giorno dell’incoronazione a sede delle Olimpiadi invernali 2026: nella piazza Di Bona di Cortina e lungo Corso Italia durante i festeggiamenti non è stata utilizzata neppure una bottiglietta di plastica.

“Vogliamo che le nostre siano le Olimpiadi della sostenibilità ambientale, una filosofia che potrebbe farci guadagnare qualche abitante in più – annuncia l’assessore comunale al decoro urbano Paola Coletti – non a caso la raccolta differenziata dei rifiuti nella nostra città si fa ormai da vent’anni”.

Non nasconde la speranza che le Olimpiadi possano rappresentare un volano per ‘svecchiare’ la città, con l’arrivo di nuovi abitanti. “Spero che i Mondiali di sci e le Olimpiadi invernali – dice – spingano molte persone a venire a vivere a Cortina. Oggi 20 bambini iniziano l’asilo, tra dieci anni c’è il rischio concreto che qui si chiudano tutte le scuole superiori”.

In breve

Auto in canale Jesolo: funerali ragazzi. Un lungo silenzio e un corale, rispettoso applauso hanno accompagnato, allo stadio di Musile di Piave, l’ultimo saluto a Riccardo Laugeni, Leonardo Girardi, Eleonora Frasson e Giovanni Mattiuzzo,le giovani vittime dell’ incidente di domenica a Jesolo. Gli occhi di 4 mila persone erano fissi sulle quattro bare bianche,ricoperte di fiori, allineate al centro del prato. Poco distante,Giorgia Diral, l’unica sopravvissuta, ancora stravolta, sorretta dai parenti,con il viso segnato da un pianto che non accenna a fermarsi dal quel ‘maledetto’ 14 luglio. In prima fila i parenti, il presidente del Veneto, Luca Zaia, e anche i 4 kosovari, i primi ad intervenire e a tuffarsi nell’acqua,salvando Giorgia, ma non riuscendovi con gli altri ragazzi. Sugli spalti gli amici, gente comune, tutti a seguire la funzione presieduta da mons.Adriano Cevolotto, vicario generale della Diocesi di Treviso,di cui fa parte Musile. Nei comuni colpiti dal dolore, Musile, San Donà, Jesolo, Noventa e Fossalta, è stato lutto cittadino.

Nella serata del 17 luglio un masso si è staccato dal monte ed è preicipitato sull’Alemagna, nella frazione di Venas di Cadore. Il masso ha invaso la sede stradale e colpito una Renault Traffic con a bordo un bresciano, miracolosamente rimasto illeso. La circolazione sulla strada è proseguita in senso alternato.