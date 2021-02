Cortina, il trentino De Aliprandini argento in gigante: “Emozione indescrivibile” (VIDEO)

Secondo ai Mondiali di Cortina

NordEst – Una gara entusiasmante, disputata sulla pista Labirinti. Il gigante maschile dei Mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo ha regalato spettacolo, emozioni e colpi di scena.

Il titolo è andato alla Francia, ma non al grande favorito di giornata. Alexis Pinturault, autore di una prima manche di altissimo livello, ha sbagliato ed è uscito nella discesa decisiva, lasciando la medaglia d’oro al connazionale Mathieu Faivre, incredulo nell’area di arrivo. Il ventinovenne di Isola 2000 ha conquistato il secondo titolo mondiale in quattro giorni, dopo l’oro nel parallelo.

Giornata da incorniciare anche per la nazionale italiana e per Luca De Aliprandini che centra il primo grande risultato della carriera. L’azzurro ha sciato due manche all’attacco conquistando l’argento a 63/100 da Mathieu Faivre. È dal 2013 che un italiano non saliva sul podio iridato in gigante. L’ultimo fu Manfred Moelgg, bronzo nella rassegna di Schladming.

Medaglia di bronzo per l’austriaco Marco Schwarz, uno dei grandi favoriti per lo slalom di domenica che sta attraversando un momento magico. Il venticinquenne, oltre al terzo posto di oggi a 87/100 dall’oro, ha vinto la combinata alpina di lunedì. Quarta posizione per il croato Filip Zubcic, staccato di 1”59 e undicesimo dopo la prima manche; quinto lo svizzero Loic Meillard, a 1”77.

Sabato si cambia pista. Nella vicina Drusciè si svolgerà lo slalom femminile, penultima gara del programma iridato. Sulla Lino Lacedelli di 5 Torri la Fis di qualificazione dello slalom maschile.