Cortina Fashion Week (End), torna l’appuntamento glamour più atteso della stagione invernale

Stile, design, gusto: dall’8 al 10 Dicembre il meglio della moda sale ad alta quota

Cortina d’Ampezzo (Belluno) - Glamour, mondanità, stile, tutto questo e molto di più è in programma dall’8 al 10 dicembre, per il lungo fine settimana della moda d’alta quota “Cortina Fashion Week(End). A pochi giorni dall’appuntamento più atteso dell’anno per la “Regina delle Dolomiti” tutto è pronto per lasciare visitatori e addetti ai lavori come sempre senza parole: non mancheranno sfilate, cocktail party, vernissage, anteprime e incontri. Una tre giorni ricca di novità in cui moda, design e gusto saranno protagoniste.

Cortina Fashion Week (end), giunta alla sesta edizione è un progetto diventato ormai un vero punto di riferimento nel settore. La manifestazione, organizzata da Cortina For Us in collaborazione con Cannizzo Produzioni, anche quest’anno rinnova la preziosa partnership con Maserati (main sponsor) , a cui si è’ aggiunto la Banca di Credito Cooperativo (sponsor). Tra gli eventi clou l’opening del Maserati Winter Tour, con cocktail party e gala’ dinner, attivita’ di test drive all’ insegna dell’ eleganza e della sportivita’ : tutto in perfetto stile Maserati. Ma tantissimi gli appuntamenti in calendario per la “Cortina Fashion Night” che accenderanno Corso Italia, la via della moda. Ogni boutique e albergo avrà in serbo qualcosa di speciale, in particolare da non perdere assolutamente: Franz Kraler, simbolo di eleganza a Cortina propone due eventi moda : sabato 9 dicembre alle ore 18.00 ospiterà uno speciale concept Valentino interamente dedicato alle collezioni della Maison. un video esclusivo del ‘making of’ dei capi e un’installazione dall’approccio museale esalteranno l’artigianalità e le preziose lavorazioni delle collezioni Fur Valentino FW 16-17 e Spring 17; mentre domenica 10 Dicembre alle ore 19.00 i riflettori della boutique Franz Kraler saranno tutti puntati sugli esclusivi accessori della Maison parigina “Roger Vivier”.

La manifestazione Cortina Fashion Week(end) si svolge in partnership con Croce Rossa. Presso l’Info Point realizzato in occasione del Fashion Weekend 2016, ci saranno i volontari che inviteranno tutti i presenti a sostenere la “Campagna solidale in occasione del Natale”, in particolar modo per le vittime del grande sisma che ha colpito il centro Italia.