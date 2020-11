Cortina anticipa l’inverno in sicurezza con ciaspole, scialpinismo e freeride

La regina delle Dolomiti, si attrezza per affrontare secondo le norme Covid gli sport sulla neve

Cortina (Belluno) – Come da tradizione, la nota località bellunese, sarà tra le prime ad aprire gli impianti di risalita nel Dolomiti Superski, il 28 novembre, e l’ultima a chiuderli (in Faloria) il 5 maggio 2021.

In vista della stagione invernale, la località dolomitica ha predisposto per gli amanti della neve una serie di attività ‘fuori dagli schemi’: si va dalle ciaspole allo scialpinismo, senza trascurare il freeride.

Pacchetti “safe”

Cortina si appresta inoltre a vivere la Coppa del mondo di snowboard, in programma il 12 dicembre a porte chiuse, e i Mondiali 2021 in piena emergenza covid. Purtroppo la stagione invernale che sta iniziando sarà influenzata in maniera determinante della seconda ondata del Covid. E le aree sciistiche, come Cortina, all’avvento delle prime nevi, mettono le mani avanti premunendosi con pacchetti safe e proponendo opzioni di rimborso nel caso di lockdown.

Chi deciderà di acquistare lo stagionale potrà infatti recedere dal contratto in caso di chiusura degli impianti per almeno 14 giorni consecutivi, sia nell’ipotesi di chiusura totale di tutte le valli, sia nel caso di chiusura totale di una delle 12 zone sciistiche. Entro 30 giorni dall’inizio dell’eventuale lockdown, l’utente potrà esercitare il diritto di recesso, qualora non abbia ancora usufruito dello skipass per 40 giornate.

A partire dal 15 dicembre 2020 e a cadenza quindicinale, la soglia di rimborso per gli skipass stagionali Dolomiti Superski diminuisce, in relazione alla durata residua della stagione. Ma sono stati rafforzati anche i servizi. Nella nuova App di Dolomiti Superski e integrata nella cartina sciistica in 3D sul sito Internet, l’utente troverà anche una Skiers Map, che visualizza la frequenza di sciatori agli impianti. Lo strumento misura la percentuale di riempimento dell’impianto e lo sciatore l’utente può valutare il momento giusto di utilizzo degli stessi, evitando così possibili assembramenti.

Stagione mondiale

Salvo rinvii derivati dalla situazione Covid, i Campionati del mondo di sci alpino 2021 si svolgeranno a Cortina d’Ampezzo dal 7 al 21 febbraio 2021 (www.cortina2021.com). Due settimane di gare maschili e femminili ed eventi che porteranno nell’ampezzano oltre 600 atleti da 70 nazioni, pronti ad aggiudicarsi i 13 titoli mondiali in palio. Oltre agli impianti, la ventata di novità portata dall’imminenza dei Mondiali (e successivamente delle Olimpiadi) ha spinto molti hotel a rinnovarsi.