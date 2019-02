Cortina 2021 entra nel vivo dopo la 45/a edizione dei Campionati di sci alpino di Åre. A San Candido al via i Campionati Sciistici delle Truppe Alpine

NordEst – Il passaggio del testimone è avvenuto.

Per Cortina d’Ampezzo (Belluno) l’avventura mondiale di sci parte dalla Svezia. Nel corso della cerimonia di chiusura della 45/a edizione dei Campionati del mondo di sci alpino che si sono svolti ad Åre, infatti, c’è stato il simbolico passaggio della bandiera della Federazione Internazionale dello Sci dalle mani degli organizzatori svedesi ad Alessandro Benetton, capodelegazione azzurro e Presidente della Fondazione Cortina 2021, comitato organizzatore della rassegna iridata in programma fra 2 anni in Italia, a Cortina d’Ampezzo, dall’8 al 21 febbraio 2021.

Un atto formale che segna l’avvio ufficiale del percorso organizzativo che porterà Cortina ad ospitare il più importante evento sportivo dei prossimi anni in Italia, con oltre oltre 600 atleti da 70 nazioni, pronti ad aggiudicarsi i 13 titoli mondiali in palio.

Inaugurati a San Candido i Campionati Sciistici delle Truppe Alpine 2019. L’accensione del tripode in piazza del Magistrato a San Candido in Pusteria ha dato ufficialmente avvio alla 71^ edizione dei Campionati Sciistici delle Truppe Alpine. Presenti alla cerimonia il Ministro della Difesa, Dott.ssa Elisabetta Trenta, accompagnata dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, il presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher, il Commissario di Governo di Bolzano dott. Vito Cusumano e i sindaci dei quattro comuni ospitanti la manifestazione. Nati nel 1931 per valutare l’addestramento dei soldati da montagna, i CaSTA si sono evoluti nel tempo fino a diventare un importantissimo momento addestrativo e un’occasione di condivisione di tecniche alpinistiche con uno sguardo sempre più attento alla sicurezza che, nell’edizione 2019, vedrà impegnati oltre 2000 militari; in tale contesto il plotone del 7° Reggimento Alpini di Belluno ambisce a vincere per il terzo anno consecutivo il prestigioso Trofeo Buffa. “Oggi, come ieri, uomini e donne in uniforme si ergono a baluardo della salvaguardia degli irrinunciabili valori di democrazia e libertà; i CaSTA sono una competizione che dimostra i valori collettivi riferiti alle capacità di sopravvivenza, mobilità ed efficienza operativa di intere unità in ambiente montano, coniugandoli alla componente sportiva e del mantenimento della forma fisica, che sono princìpi fondamentali della vita di un militare”, ha sottolineato il Ministro della Difesa nel suo intervento. A gareggiare nelle montagne venete e altoatesine non solo soldati italiani, sono 10 infatti le delegazioni straniere presenti ai Campionati, alcune presenti da anni, altre affluite per la prima volta come il Kazakistan.