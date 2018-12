Cortina 2021, Dolomiti Superski partner

Connect on Linked in

Alleanza per sinergie organizzative e di comunicazione

Dolomiti – Fondazione Cortina 2021 stringe un’alleanza strategica con Dolomiti Superski, il comprensorio sciistico più grande d’Italia, che vestirà il ruolo di Official Partner in tutto il percorso che culminerà con i Campionati del Mondo di Sci Alpino del 2021.

L’alleanza rappresenta un’occasione per mettere a frutto nuove sinergie a livello organizzativo e di comunicazione. I Campionati del Mondo di Cortina saranno infatti anche i Campionati delle Dolomiti e di Dolomiti Superski, condivisi da tutte le 11 località sciistiche “sorelle” in seno al comprensorio.

La partnership

Si fonda sulle comuni capacità di unire forze e territori per promuovere insieme l’Italia, lo sci e la montagna. I Campionati del Mondo nelle Dolomiti e a Cortina rappresentano una grande opportunità per tutto il sistema montano e della neve, per riportare al centro del turismo mondiale le bellezze protette dall’Unesco; è per questo che Cortina 2021 organizzerà eventi sportivi ai massimi livelli, lasciando alla comunità e al territorio infrastrutture all’avanguardia.

L’alleanza rappresenta un’occasione unica per mettere a frutto nuove e importanti sinergie a livello organizzativo e di comunicazione, creando i presupposti per un evento memorabile. I Campionati del Mondo di Sci Alpino di Cortina d’Ampezzo saranno infatti anche i Campionati del Mondo delle Dolomiti e di Dolomiti Superski, condivisi da tutte le località sciistiche “sorelle” di Cortina. La Fondazione e Dolomiti Superski saranno gli amplificatori internazionali dei valori che da oramai 45 anni accomunano Cortina d’Ampezzo e le altre 11 zone sciistiche in seno al comprensorio: pionierismo, qualità, affidabilità, coesione e ospitalità.

Casa Dolomiti Superski

Nello specifico, tra le varie attività in seno alla partnership, Dolomiti Superski metterà a disposizione gli skipass per l’evento e collaborerà a progetti specifici di comunicazione. Verrà inoltre realizzata “Casa Dolomiti Superski”, un progetto che si ispira alle già collaudate “Casa Italia” e “Haus Tirol” in occasione di diversi eventi sportivi di livello internazionale, e che sverrà svelato nei suoi dettagli a inizio 2019.

Infine, i Campionati del Mondo 2021 coinvolgeranno direttamente anche altre zone sciistiche limitrofe facenti parte di Dolomiti Superski, che daranno il loro apporto logistico e di ospitalità, mettendo in mostra una straordinaria filiera, che nel tempo si è sviluppata in sintonia con la filosofia di qualità di Dolomiti Superski.