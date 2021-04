La manifestazione di protesta è iniziata in piazza Fiera, dove i portavoce delle associazioni organizzatrici sono intervenuti per chiedere un nuovo modello di gestione della fauna selvatica in Trentino, per poi attraversare il centro storico del capoluogo in direzione del palazzo della Provincia di Trento, in piazza Dante.

I manifestanti, arrivati con striscioni e cartelli, all’urlo “orsi liberi subito”, si sono rivolti direttamente al presidente della Provincia Maurizio Fugatti, chiedendo, assieme all’immediato rilascio dei plantigradi, di bloccare gli interventi previsti di ampliamento del centro del Casteller e di definire un piano di convivenza con i grandi carnivori.