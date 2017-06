Corte dei conti condanna Durnwalder

Connect on Linked in

Al pagamento di 8.000 euro per danno erariale per festa a Tirolo

Bolzano – La Corte dei conti ha condannato l’ex presidente della Provincia di Bolzano, Luis Durnwalder, ad un risarcimento di 8.036 euro per danno erariale nei confronti della Provincia. Nel mirino dei magistrati contabili, la festa di compleanno che l’ex Landeshauptmann organizzo’ in occasione dei suoi 70 anni, il 24 settembre 2011 a Castel Tirolo.

Secondo la Corte dei conti la cifra coprirebbe quanto speso “illegalmente”, ricorrendo all’uso del fondo per spese riservate a disposizione dell’ex Governatore Durnwalder per la stampa degli inviti e per i cartoncini di ringraziamento, per le spese postali e per i costi del personale provinciale impropriamente impiegato per l’organizzazione dell’evento.