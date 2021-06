Corte dei Conti condanna Comune di Rovereto sul caso Amadori, ma sindaco annuncia ricorso

Posted on

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trento, nell’ambito di indagini per bancarotta fraudolenta che vedono coinvolte otto persone per il fallimento della cantina “Opera Cembra” Trento – La Finanza ha sequestrato oltre settemila bottiglie di spumante DOC non etichettato, nascoste in un magazzino di Pinzolo (Trento). Sono anche state […]