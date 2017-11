Corte conti,condanna per 70/o compleanno Durnwalder

Connect on Linked in

Giunta e segretario Comune Falzes devono rimborsare 4.200 euro

Bolzano – Nuova condanna della Corte dei conti di Bolzano per la festa per i 70 anni dell’allora governatore Luis Durnwalder il 24 settembre 2011 a Castel Tirolo, sopra Merano: la giunta comunale e il segretario comunale di Falzes, il Comune d’origine di Durnwalder, sono stati condannati al risarcimento di 4.200 euro per aver attinto per questo evento al fondo di rappresentanza.

Il sindaco Josef Gatterer e gli assessori Siegfried Gatterer, Paul Neumair, Dorothea Passler Mair e Meinhard Durnwalder dovranno risarcire 420 euro e il segretario comunale Peter Schönegger 2.100 euro.

La scorsa estate la Corte dei conti condannò, con la medesima accusa, l’ex presidente ad un risarcimento di 8.000 euro per danno erariale nei confronti della Provincia.

In breve

Coni: Malagò, Alto Adige esempio per tutta l’Italia – Rilanciata candidatura Zoeggeler per Cio quota atleti. “Lo sport altoatesino è un esempio per tutta l’Italia”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenendo a Bolzano in occasione dei 20 anni della Casa dello Sport. Malagò ha evidenziato il ruolo del volontariato nello sport altoatesino. Il presidente Coni ha poi ribadito la validità di una candidatura di Armin Zoeggeler come membro del Cio in quota atleti. “E’ stato – ha detto – un atleta straordinario e gli auguro il meglio anche nel ruolo di direttore tecnico della squadra di slittino artificiale e naturale”. Zoeggeler – ha ricordato Malagò – è stato in passato anche portabandiera dell’Italia, come Carolina e Isolde Kostner, Gerda Weissensteiner, Paul Hildgartner, Gustav Thoeni e Klaus Dibiasi. Infine, il presidente Coni si è detto convinto di poter tornare a Bolzano a marzo “per festeggiare delle medaglie olimpiche”.