Corso per OSS 2021-2022 a Borgo Valsugana, riaperte domande per 7 posti: entro il 14 settembre

Operatori socio sanitari, apertura straordinaria delle iscrizioni

Borgo Valsugana (Trento) – L’Opera Armida Barelli ha riaperto i termini di iscrizione al corso per Operatori socio sanitari-OSS 2021/2022 con sede a Borgo Valsugana, per 7 posti.

Una decisione presa in relazione agli attuali iscritti a tale corso, per il quale erano stati previsti 40 posti, di cui 33 coperti, e tenuto conto della particolare carenza in questo momento di personale OSS nelle strutture sanitarie e socio sanitarie trentine. È possibile prendere visione del bando sul sito internet dell’Opera Armida Barelli (http://site.operaarmidabarelli.org/).

Le domande di iscrizione possono essere presentate fino alle ore 12.00 di martedì 14 settembre.