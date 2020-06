Coronavirus: zero decessi, un solo contagio in Trentino. Un nuovo caso in Alto Adige

Ultimi aggiornamenti in Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – Anche la giornata odierna può contare su un rapporto positivo dal fronte della lotta al Coronavirus. I dati forniti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari confermano il trend di queste ultime settimane.

Un solo caso positivo, nessun decesso, sei ricoveri ospedalieri di cui uno rimane affidato alle terapie intensive. Sempre importante il numero di tamponi: 850 analizzati da Apss, 628 da Cibio e 292 da Fem, per un totale di 1770 test.

La situazione a Bolzano

In Alto Adige nelle ultime 24 ore è stata registrata una nuova infezione su 460 tamponi effettuati. Due pazienti sono ancora in terapia intensiva (1 a Bolzano e 1 a Innsbruck), non si registrano decessi.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 9 pazienti affetti da Covid-19. Altre 13 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono casi sospetti.

