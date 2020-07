Coronavirus: zero contagi ed un solo ricovero in Trentino fino a giovedì 9 luglio

Il numero di pazienti ricoverati passa da 3 a 1

Trento – ‘Doppio zero’ fino a giovedì dal fronte trentino Coronavirus. I dati del rapporto odierno fornito dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari confermano infatti che nelle ultime ore non si è riscontrato alcun nuovo caso positivo e nessun decesso causato da Covid 19.

Notizie positive anche dagli ospedali: il numero di pazienti ricoverati passa infatti da 3 a 1 (nessun ricovero in rianimazione). Torna ai livelli più alti anche il numero di tamponi: 1.574 quelli analizzati ieri, di cui 655 da Apss e 919 dalla Fondazione Mach.

In breve

La Squadra Mobile, in collaborazione con le Volanti della Questura di Trento e la Polizia locale, ha arrestato un giovane ventiduenne della Guinea Bissau, ospitato presso la residenza Fersina, perché richiedente asilo per motivi umanitari, in quanto trovato con 350 grammi di marijuana suddivisa in 30 confezioni in cellophane. All’interno della zaino che aveva sulle spalle sono stati trovate, nascosti in tre rotoli di carta igienica, altrettante confezioni di cellophane contenenti marijuana, per un peso di circa 12 grammi. All’interno del marsupio che il giovane aveva con sè è stato inoltre trovato un mazzo di chiavi. È perciò scattata una perquisizione nella struttura gestita dalla Croce Rossa in via al Desert a Trento. Lo stabile è stato controllato da cima a fondo: è stato rinvenuto il permesso di soggiorno dello spacciatore e sono stati sequestrati 27 panetti di marijuana per più di 300 grammi e 195 euro in banconote di piccolo tagli, ritenute frutto dell’attività di spaccio.