Zero decessi e zero contagi anche mercoledì, secondo il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari

Trento – In Trentino. Apss comunica inoltre il numero dei tamponi analizzati: ieri sono stati 823, di cui 427 dalla stessa Apss ed i restanti 396 dalla Fem Restano stabili anche i ricoveri per Covid: 3 in tutto, nessuno in rianimazione.