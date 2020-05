Coronavirus, Zaia: “Oggi è un po’ liberi tutti. Contatti anche con la Corea del Sud”. A Feltre e Belluno riprende attività specialistica

In breve

Ulss1 Dolomiti informa che nel pomeriggio del 4 maggio una paziente COVID positiva di anni 80, ricoverato in Geriatria COVID di Belluno e residente in Ulss Dolomiti è deceduta. Sono in corso gli accertamenti per stabile le cause del decesso da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Da lunedì 4 maggio sono ripartite con gradualità, le attività sanitarie rimodulate in

seguito all’emergenza COVID. In particolare, riprende l’attività di specialistica ambulatoriale per tutte le classi di priorità e l’attività chirurgica programmata. Ecco le alcune prime indicazioni, che saranno integrate nei prossimi giorni. L‘accesso alle strutture della Azienda ULSS 1 Dolomiti (esclusi i Pronto Soccorso), sia per le prestazioni sanitarie che per quelle amministrative, è consentito solo previo APPUNTAMENTO e non prima di 15 minuti dell’orario della prestazione. Gli accessi sono possibili tramite gli ingressi principali presidiati da personale incaricato che verificherà:

• la reale necessità di accedere (portare con sé attestato di prenotazione/appuntamento)

• le condizioni di salute (sarà misurata la temperatura e saranno chieste notizie sullo stato di salute)

• l’idonea copertura del naso e della bocca (mascherina)

• l’idonea l’igiene delle mani (sarà disponibile gel alcolico).

L’accesso non è consentito agli accompagnatori, eccezione fatta per minori, disabili, utenti fragili, non autosufficienti e persone con difficoltà linguistiche-culturali, nel qual caso è consentito l’accesso ad un solo accompagnatore. Dovrà essere mantenuta sempre la distanza di almeno 1 metro tra le persone. Fino a nuove disposizioni, è consentito l’accesso senza appuntamento ai punti prelievo. Urp Distretto Feltre Telefono: 0439/883570 – E- mail: urp.fe@aulss1.veneto.it