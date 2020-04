Coronavirus, Zaia: “Non è finita, sacrifici fino a Pasqua”. Padova accoglie feretri da Bergamo, videoconferenza Regione Veneto 2 aprile

Posted on

Dallo scorso mese di dicembre c’è stato un cambio sostanziale di orari sulle linee FS Belluno-Feltre- Padova, che diventa un quasi cadenzato ed una “rottura di carico” per quasi tutte le corse a Montebelluna, creando non pochi disagi a studenti universitari, lavoratori e anche per turisti diretti in Trentino Trento – Mobilità e trasporti, difficoltà […]