Coronavirus, Zaia: “Dal 4 maggio pronti a riaprire”. Salvini: “Luca Premier? E’ risorsa per Paese”, ultimi aggiornamenti

L’ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo a «Prima Serata» su Tva Vicenza

NordEst (Adnkronos) –“Se ci sono i presupposti di natura sanitaria dal mondo scientifico, dal 4 maggio o anche prima si può aprire con tutto”. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, aggiungendo che “dal 4 maggio dobbiamo essere tutti pronti con dispositivi, regole, ovviamente negoziati con il mondo delle parti sociali e quello dei datori di lavoro.

l vero tema oggi – si è chiesto – “è tener tutto chiuso e morire in attesa che il virus se ne vada oppure puntare alla convivenza. A Wuhan è stato deciso di convivere e di aprire perchè oltre un certo limite non è più sostenibile”. Per la riapertura anche Sicilia, Piemonte e Lombardia.

“La bella notizia di oggi – ha ribadito Zaia – e che verrà presto pubblicata sulla rivista scientifica New England Journal of Medicine che ci rende orgogliosi, perché la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare in collaborazione con l’Università di Padova e la Regione Veneto, in virtù dell’intuizione del prof. Mario Pagano che guardando i dati dei malati Covid ha visto che il coronavirus utilizza il vettore-enzima per entrare nelle cellule da infettare è lo stesso enzima che viene inibito dai farmaci contro il tumore alla prostata”.

In merito alle dichiarazioni di Salvini, il governatore veneto ha replicato: “Sono concentrato sull’emergenza coronavirus, ringrazio Salvini per l’attestazione di stima ma è serio restare concentrato sul Veneto. Siamo di fronte a una tragedia unica, il Veneto ne deve venire fuori con il suo governatore”.

