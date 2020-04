Coronavirus, Zaia: “Dai modelli, attesa ai primi di maggio fase finale, 219 terapie intensive. Plexiglass nelle spiagge? Inquietanti”

Città venete ancora semi-deserte, nonostante l’allentamento del limite dei 200 metri da casa e la riapertura dei supermarket dopo lo stop di Pasqua e Pasquetta

NordEst – Città venete ancora semi-deserte in questi giorni, nonostante l’allentamento del limite dei 200 metri da casa, e la riapertura dei supermarket dopo lo stop di Pasqua e Pasquetta. Chi gira per strada, o si mette in fila per la spesa, indossa mascherine di protezione e guanti d”ordinanza’, come stabilito dal governatore Luca Zaia per uscire da casa.

A Venezia pochissime persone in giro, quasi soltanto lavoratori, tutti con mascherine e guanti. A Padova il primo giorno di lockdown “soft”, ha mostrato ancora pochi acquirenti nei mercati delle piazze; le uniche file davanti ai supermercati del centro, e alle Poste centrali: in entrambi i casi, mascherine sul volto, e stretto rispetto del distanziamento sociale di 2 metri. Più auto e più pedoni in movimento invece a Verona, dove ora si stanno transennando aree verdi e piste ciclabili per evitare la tentazione di corse e passeggiate lontane da casa.

Ipotesi box in spiaggia

Box in plexiglass nelle spiagge? Inquietanti secondo il governatore veneto, Luca Zaia. L’idea di un’azienda modenese in vista dell’estate e l’interesse degli stabilimenti balneari ma anche di ristoranti e bar. La sottosegretaria alla Salute: “Possiamo pensare di pianificare le vacanze”. Un’azienda di Modena, ha progettato su una spiaggia della riviera romagnola box trasparenti con pareti di plexiglass e profili in alluminio, di 4,5 metri per lato con un “accesso” da un metro e mezzo di ampiezza. Ma tra le proposte c’è anche quella quella di lasciare almeno tre metri tra un ombrellone e l’altro, in aggiunta a barriere di plexiglass da interporre tra ogni coppia di lettini.

La conferenza della Regione Veneto

